La présidence espagnole du Conseil de l’UE du deuxième semestre 2023, qui commencera officiellement samedi 1er juillet 2023, devrait être mise à profit pour boucler un grand nombre de dossiers européens fondamentaux dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement. Les mesures pour réduire les émissions des 27 de 55 %, la réforme du marché de l’électricité et le volet industriel du green deal ne devraient pas poser de problème. La loi de restauration de la nature pourrait connaître plus de difficultés. Aucune mention n’est faite de directive sur le devoir de vigilance parmi les priorités espagnoles.