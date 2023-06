Strate, école de design située à Paris et à Lyon, annonce le déploiement de la semaine de quatre jours auprès des étudiants sur la prochaine année scolaire, le 22 juin 2023, ce, en vue d’une "meilleure qualité de vie étudiante". Les heures de cours seront donc concentrées sur quatre jours, permettant d' "offrir une journée libre en plus du week-end aux étudiants". "Trois jours libres par semaine qui pourront être utilisés comme ils le souhaitent, et surtout comme ils en ont le plus besoin : se rapprocher de sa famille si l’on vit loin de Paris ou de Lyon, avoir un job étudiant fixe, s’adonner à une passion ou un sport, ou encore s’investir dans un projet entrepreneurial", indique l’École. "Les campus, eux, ne seront pas fermés et demeurent des espaces de travail librement accessibles et praticables pour les étudiants qui le souhaitent tandis que les équipes pédagogiques restent présentes et disponibles pour les assister. Les ateliers restent également ouverts. Des événements associatifs seront aussi proposés."