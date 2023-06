"Il faut avoir à l’esprit que depuis 2007, aucun établissement ne s’est autant transformé que l’université. Les CHU n’ont pas bougé, les organismes non plus", observe Guillaume Gellé, président de France Universités, lors d’une conférence de presse, mercredi 28 juin 2023. "Il nous paraît ainsi nécessaire de réinterroger le lien entre les CHU et les universités, et ce sera l’objectif de la mission Tunon de Lara-Le Moign", poursuit-il. Le bureau de France Universités revient également sur le rapport Gillet et souhaite "poursuivre les concertations en attendant les arbitrages de la ministre".