Le cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb annonce, le 28 juin 2023, la nomination d’Amandine Aury au poste de DRH. Elle a pris ses nouvelles fonctions le 12 juin 2023 et participe au comité de direction. Elle est chargée de piloter le développement des ressources humaines et la gestion des compétences des collaborateurs du cabinet en France et au Maghreb. Elle était jusqu’à présent chief people officer de Linedata.