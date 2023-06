Quatre ans après la réforme de la formation et du recrutement des IRA, le gouvernement pourrait procéder à une nouvelle réforme en organisant les concours une seule fois par an à partir de 2024, au lieu de deux actuellement. Objectif : "Renforcer le socle de la formation dispensée dans les instituts régionaux d’administration". Une telle option, encore non arbitrée, équivaudrait à revenir en arrière, la réforme de 2019 ayant mis en place deux promotions par an (printemps et automne) et donc deux sessions de concours. Mais la scolarité évoluerait avec 8 mois de formation et 6 mois de stage.