BUDGET TRANSFERTS ET VIREMENTS DE CRÉDITS. Le décret n° 2023-510 du 27 juin 2023 porte virement de crédits d’un montant de 44 597 725 € en autorisations d’engagement et de 49 369 907 € en crédits de paiement entre différents programmes du budget général de l’État. Un rapport accompagne ce décret et précise la nature des mouvements opérés et les objectifs poursuivis. Par décret n° 2023-511 du 27 juin 2023, des crédits d’un...