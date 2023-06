Concevoir une revue des dépenses "de manière plus ambitieuse que les précédentes", "axée sur la qualité et les résultats". C’est ce que préconise la Cour des comptes dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques publié ce 29 juin 2023. La juridiction y a consacré son quatrième chapitre qu’elle présente comme une "contribution transversale" à l’exercice des revues de dépenses que le gouvernement vient de relancer. Pour son Premier président, Pierre Moscovici, cette démarche "indispensable" doit, pour être efficace, être menée sur la durée et un périmètre large.