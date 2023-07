Gérald Darmanin a dépassé le cap des trois ans au ministère de l’Intérieur le 6 juillet dernier. Arrivé après le départ précipité de Christophe Castaner, sous pression des syndicats de police, l’ancien maire de Tourcoing a multiplié les preuves de soutien, morales et matérielles, auprès des forces de sécurité. Les inspections générales ont été réformées "à la marge" selon certains observateurs, alors que les crises d’ordre public se sont intensifiées au premier trimestre 2023. Fin négociateur, Gérald Darmanin a réussi à faire passer les réformes des retraites et de la police nationale, et a évité de toucher aux sujets sensibles des répartitions de compétences entre police, gendarmerie et Préfecture de police. Les partenaires de la sécurité privée et de la sécurité locale restent sur leur faim. Le chantier de la lutte contre les VIF a bénéficié d’un faible portage politique.