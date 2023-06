Que ce soit le climat, l’eau, la sobriété ou la lutte contre l’artificialisation des sols, aucune des priorités politiques du gouvernement n’est encore suffisamment prise en compte dans les études d’impact des plans, programmes et projets évalués par l’AE et les MRAE, expliquent-elles mercredi 28 juin 2023, à l’occasion de la présentation de leur rapport d’activité pour 2022. Ces autorités environnementales sont également revenues sur la qualité globalement médiocre des plans et programmes et sur un droit de l’environnement qu’elles considèrent comme de plus en plus "dérogatoire".