"Ce texte représente de vraies avancées en matière de prévention, réparation et de gouvernance", déclare la CFE-CGC le 28 juin annonçant vouloir signer à son tour l'ANI du 16 mai sur la branche AT-MP (lire sur AEF info). La décision a été prise "à l'unanimité de son comité confédéral réuni en séance plénière" mardi. "Bien entendu, il restera à cet ANI à trouver sa mise en œuvre concrète au travers d'une transcription légale et d'une intégration de ces éléments dans la COG 2023-2027, en cours de rédaction", observe la CFE-CGC. Le syndicat veut s'emparer des "questions organisationnelles sur lesquelles jusque-là les employeurs aiment garder la prérogative". Il rappelle que cet ANI "prévoit une analyse détaillée de certains risques parmi lesquels les RPS, la définition de programmes nationaux dédiés à la prévention des RPS et à l'organisation du travail, enfin la promotion des démarches liées à la QVCT".