Frédéric Grévaud, co-fondateur et dirigeant d’Auvalie Innovation, est le nouveau président de l’Association des conseils en innovation. Il succède à Luc Ragon qui occupait cette fonction depuis juin 2018 (lire sur AEF info), apprend AEF info le 28 juin 2023. Frédéric Grévaud sera secondé par Olivia Cerveau-Reynaud et Christophe Perrin, nommés respectivement secrétaire générale et trésorier.