Parcoursup et l’organisation des épreuves de spécialités du bac, les crédits de la loi ORE et les créations de places, Mon Master, la reconnaissance des responsabilités prises par les Esas et la nécessité de renouveler le corps des enseignants-chercheurs… : autant de sujets abordés lors d’une conférence de presse du bureau de France Universités, mercredi 28 juin 2023. Guillaume Gellé, président, et Virginie Dupont et Dean Lewis, vice-présidents, réagissent notamment aux deux rapports du Sénat publiés le jour même, l’un sur les crédits de la loi ORE, l’autre sur Parcoursup.