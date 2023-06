Tandis que le Haut Conseil pour le climat doit publier dans la soirée son cinquième rapport annuel, la réponse du gouvernement au rapport 2022 de l’instance a été envoyée ce jour aux députés, selon les informations recueillies par AEF info. Selon le document de 125 pages qu’AEF info a pu consulter, le gouvernement présente sa méthode de planification écologique, et assure vouloir "construire une trajectoire de financement pluriannuelle robuste, cohérente avec la prochaine stratégie française pour l’énergie et le climat et la prochaine stratégie nationale pour la biodiversité".