C’est avec trois ans et demi de retard sur le calendrier initialement prévu (lire ici) que Lyon-II a pu organiser la pose de la 1re pierre de son learning centre, le 27 juin 2022. Pièce maîtresse de la transformation du campus Porte des Alpes à Bron, "la Ruche", nom donné au bâtiment qui s’élèvera à la place de l’ancienne bibliothèque, devrait être livrée en 2025. "Les publics pourront non seulement accéder à la bibliothèque universitaire mais également à différents services tels que le Centre d’orientation, des stages et de l’insertion des étudiants (Cosie), l’incubateur Lumière, un guichet des services numériques, ou encore des espaces dédiés à l’innovation dans les apprentissages, au travail en autonomie et collaboratif grâce à des espaces de création artistique et numérique, des salles de travail partagées, et le service de pédagogie du supérieur", indique Lyon-II.D’une surface de plancher d’environ 13 500 m2, la construction de La Ruche représente un investissement total de 56,2 M€, opération financée dans le cadre du CPER par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’université, le MESR et la métropole de Lyon.