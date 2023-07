La Commission européenne annonce, mercredi 28 juin 2023 les lauréats de l’appel Cofund du programme Marie Sklodowska-Curie, doté d’un budget de 95 M€. 16 programmes de formation doctorale et 14 programmes de bourses postdoctorales seront ainsi financés pour permettre "la formation, la supervision et le développement de carrière de plus de 1 000 excellents scientifiques". Le taux de réussite de l’appel est de 28,6 %.