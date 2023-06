Le syndicat CGT PSA Poissy, qui a rejoint Sud Industrie après avoir été désaffilié par la fédération CGT de la métallurgie, pouvait-il contester la désignation de représentants du personnel par le nouveau syndicat CGT Stellantis soutenu par la FTM CGT ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2023. Elle juge irrecevable le pourvoi formé par le syndicat contre le jugement rejetant sa demande d’annulation des désignations. Le syndicat n’étant plus affilié à la confédération CGT, il n’est plus recevable à contester ces désignations.