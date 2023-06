Ce 28 juin 2023, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale examinait six textes portant sur les indemnités des sapeurs-pompiers, l’avancement de grade dans les cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B, le transfert d’agents de l’État vers les collectivités, la création d’un nouvel indicateur d’égalité professionnelle et les dispositions en matière de compétences du conseil médical. Seuls les textes portant sur les sapeurs-pompiers et l’indicateur d’égalité professionnelle ont reçu des avis favorables des syndicats. Le prochain CSFPT se tiendra le 20 septembre 2023.