"L’évaluation de l’impact du glyphosate sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement n’a pas identifié de domaine de préoccupation critique" : c’est ce que révèlent les conclusions publiées par l’Efsa jeudi 6 juillet 2023. En revanche, l’autorité fait état de "lacunes dans les données" telles que des questions non résolues ou des questions en suspens que la Commission européenne et les États membres devront "prendre en considération" ces prochains mois en débattant du renouvellement de l’herbicide, autorisé dans l’Union européenne jusqu’au 15 décembre 2023.