L’université de Rouen Normandie a généralisé l’approche compétences depuis septembre 2022 avec une offre de formation désormais "basée sur une différenciation des licences et des masters", indique à AEF info fin juin 2023 David Leroy, vice-président en charge du pilotage et de la qualité des formations, de la vie étudiante et de la CFVU. "Afin d’être certains de développer les compétences, nous sommes passés en contrôle continu intégral", explique-t-il, avec non plus des sessions de rattrapage en juin mais une "seconde chance" proposée dans le semestre. Pour permettre cela, l’université normande se dit aujourd’hui la seule à avoir adopté un rythme de 16 semaines par semestre, au lieu des 12 ou 13 généralement pratiquées, qui est pensé "sur le modèle des BUT".