Comment se positionne "l’ESR face aux besoins en compétences à l’horizon 2030 ?" Tel était le thème d’une table ronde organisée le 22 juin 2023 à Dunkerque (Nord) dans le cadre du 48e colloque de la FCU. Pour François Germinet (SGPI), la force de l’université réside dans "la qualité des contenus et des savoirs", mais sa faiblesse est l’adaptation de cette expertise aux compétences attendues. Yves Portelli (Opco Atlas) et Vincent Donne (France stratégie) appellent aussi les universités à se saisir de certains enjeux de "marketing" et de contenus de la formation continue.