Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce son intention de passer des conventions de partenariat avec chacun des 11 opérateurs de compétences, le 23 juin 2023. Quatre premières conventions seront conclues avec les opérateurs de compétences Akto, Atlas, Opcommerce et Ocapiat. L’objectif est de "définir et mieux structurer les modalités de travail et les champs d’intervention déjà partagés sur l’orientation et l’information des métiers, l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, la formation des demandeurs d’emploi et enfin, la promotion et le développement de l’apprentissage".