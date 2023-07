Expérimenté en 2022 par cinq communes et cinq plateformes de location de meublés de tourisme, sous la houlette de la Direction générale des entreprises, l'API Meublés va être pérennisée et généralisée à la faveur du projet de loi "Sécuriser et réguler l'espace numérique". Outil de transmission des données sur les locations meublées touristiques, cette interface doit répondre à une demande ancienne des élus en matière de transparence, leur permettant de mieux suivre l'évolution de ce phénomène sur leurs territoires. Un enjeu dont s'empare désormais la Commission européenne.