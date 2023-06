L’Ocirp, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, annonce l’élection d’une nouvelle présidence paritaire pour les deux prochaines années, le 22 juin 2023. Pierre Mie (Medef) et Jacques Techer (FO) sont élus président et vice-président de l’Ocirp. Le nouveau président de l’Ocirp, Pierre Mie, représente Malakoff Humanis Prévoyance au sein du collège des employeurs.