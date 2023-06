L’UNAPL accueille les Chambres professionnelles du conseil et les psychomotriciens libéraux

La FNCPC (Fédération nationale des chambres professionnelles du Conseil) et l'AFPL (Association française des psychomotriciens libéraux) ont rejoint l’Union nationale des professions libérales lors de son assemblée générale, le 30 juin 2021. Ces deux nouvelles adhésions portent à 69 le nombre total des membres de l’UNAPL, confirmant ainsi sa place de "première organisation interprofessionnelle nationale représentative des professions libérales", selon son président Michel Picon. La FNCPC regroupe les Chambres du conseil régionales et plus de 1 000 cabinets. L’annuaire de l’AFPL fait état de plus de 2 000 psychomotriciens libéraux.