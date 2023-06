25 ans AEF info : un groupe durable qui a fait de l’innovation son moteur

"Il y a 25 ans, AEF naissait, avec 3 journalistes, 1 fax, une poignée d’abonnés et l’intuition d’un modèle full digital. 25 ans plus tard, AEF info compte 150 collaborateurs dont 80 journalistes, 2 500 organisations abonnées, plus de 25 000 abonnés, et sans doute, 10 fois plus de lecteurs, ainsi que 100 000 participants aux 50 événements, grand public ou professionnels, qu’il organise chaque année. Et encore beaucoup de nouveaux projets en perspective, dont deux qui verront le jour cette année, un média 'L’ESR en transition' et un hors média, 'Nouvelle Vie pro 50+', ainsi qu’un rapprochement en cours avec un autre média qui devrait être finalisé dans quelques jours. Pour mieux aborder son 2e quart de siècle, AEF info a décidé de renforcer son équipe de direction : Élisabeth Shemtov devient directrice générale adjointe à partir du 28 août prochain. Elle était depuis 2017 directrice générale déléguée, en charge des médias construction au groupe Infopro-digital. Auparavant, elle a été notamment directrice générale de Weka et directrice générale adjointe de l’Apec. Merci à tous les abonnés et partenaires fidèles de partager cette aventure avec nous. Merci aux équipes qui ont construit cette belle Maison". Danielle Deruy

En 1998, AEF naissait, avec 3 journalistes, 1 fax et une poignée d’abonnés, dont la plupart le sont toujours. C’était l’une des toutes premières start-up de presse professionnelle 100 % numérique. 25 ans plus tard, AEF info s’impose comme leader dans ses domaines d’intervention, portée par 80 journalistes permanents, dont 10 correspondants en région, et un service événementiel d’une quarantaine de personnes.

Les clés du succès : une exigence de qualité sans faille, qui entraîne une fidélité non moins sans faille de ses abonnés, avec des taux de réabonnement de 97 à 98 % par an ; des équipes très engagées ; un modèle fondé sur un système d’abonnement annuel payant, sans aucune publicité ; une ligne éditoriale factuelle, précise et équidistante de tous les pouvoirs et intérêts ; une activité rentable, garantie de son indépendance ; une politique d’innovation qui la pousse chaque année à lancer de nouveaux produits ou services ; la complémentarité des activités média et hors média qui s’enrichissent l’une l’autre.

Alors que la majorité des Français estiment que la presse fait partie des quatre professions les plus menacées par l’IA générative, comme le montre le sondage exclusif commandé à l’occasion de ses 25 ans (lire sur AEF info), AEF info reste sereine pour les années à venir : son modèle digital d’une part, son parti pris éditorial de respect des pluralismes d’autre part, n’ont pas pris une ride. Ils s’avèrent particulièrement robustes face à la prolifération d’informations, notamment sur les réseaux sociaux.

Toujours donner et se donner un temps d’avance

AEF info facilite à ses abonnés la compréhension du monde qui les entoure quel que soit le secteur couvert, en présentant les faits tant politiques que techniques, les enjeux, les actions et positions des acteurs et en décryptant les environnements professionnels. Elle tient aussi à leur donner un temps d’avance, en les aidant à anticiper les courants de fond, sociaux ou sociétaux, que ce soit par ce même sondage qui révèle que, pour les Français, l’intelligence artificielle sera le facteur qui aura le plus d’impact sur le monde du travail dans les cinq prochaines années ; ou l’édition du Cahier de tendances de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou encore en organisant des événements à fort impact sociétal, comme Jeunes d’Avenirs, lancé il y a dix ans quand les mots inclusion et Neets n’étaient encore que des concepts flous.

Raymond Soubie

Ancien élève de l’ENA, grand commis de l’État pendant des années (Matignon, Élysée…), Raymond Soubie s’est tourné vers l’entrepreneuriat, créant en 1992 Altedia qui allait devenir, sous sa houlette, le premier cabinet conseil en ressources humaines. Il est aujourd’hui président d’Arfilia, qui détient notamment AEF info, et a créé Alixio, cabinet conseil en ressources humaines, et Taddeo, cabinet conseil en communication et public affairs.

Danielle Deruy

Journaliste économique à l’AFP pendant 13 ans, Danielle Deruy a choisi en 1987 la voie de l’entrepreneuriat en créant une agence de presse magazine. Elle rejoint Raymond Soubie pour la création d’Altedia dont elle devient directrice générale. Elle dirige AEF info depuis 2009, d’abord comme directrice en charge du développement, puis directrice générale.

Élisabeth Shemtov

Quittant le groupe Infopro-digital, dont elle est directrice générale déléguée en charge des médias construction depuis 2017, Élisabeth Shemtov vient renforcer l’équipe de direction d’AEF info en tant que directrice générale adjointe à partir du 28 août prochain. Auparavant, elle a été notamment directrice générale de Weka et directrice générale adjointe de l’Apec de 2006 à 2011.