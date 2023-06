Après six mois d'enquête et une soixantaine de rencontres et d’auditions, quatre sénatrices de la Délégation aux droits des femmes adoptent le 27 juin un rapport intitulé "Santé des femmes au travail : des maux invisibles". Elles formulent 14 propositions pour mieux penser la santé au travail au féminin postulant que "différencier n'est pas discriminer" et neuf sur la santé sexuelle et reproductive. Elles sont bâties autour de trois axes : chausser systématiquement les lunettes du genre ; développer et adapter la prévention ; mieux prendre en compte la santé sexuelle et reproductive au travail.