Voici une sélection de brèves sur le climat pour la semaine du 3 juillet 2023 :pays hôte de la COP 28, les Émirats arabes unis vont publier une nouvelle NDC alignée sur un réchauffement mondial de +2 °C ;l’arrivée d’un nouvel épisode El Niño accélère le réchauffement de la planète, qui bat chaque jour de nouveaux records depuis le 3 juillet ;les techniques de modifications du rayonnement solaire "attirent de plus en plus l’attention" ;en France, le quart des ménages les plus aisés est à l’origine de 45 % des émissions dues aux voyages, etc.