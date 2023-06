De L'AEF au Groupe AEF info, un quart de siècle d'aventures collectives

Cette année 2023 marque le 25e anniversaire d’AEF info. L’occasion de partager le chemin parcouru par ses équipes, ses lecteurs et partenaires, avec comme ligne directrice l’ambition d’avoir été, d’être, et de rester au plus près des soubresauts de l’actualité. Tout au long des prochains mois, nos rédactions vous proposeront divers rendez-vous éditoriaux revenant sur ce quart de siècle caractérisé par une profonde évolution des problématiques qui transforment notre quotidien, avec la nécessité, qui se renforce chaque jour, de se projeter vers demain : interviews, infographies, podcasts, quiz…

Cherche jeunes journalistes pour participer à la création d'une agence de presse spécialisée. Tel était, en substance, le message punaisé à l’automne 1997 sur les tableaux d’annonces de plusieurs établissements de formation dans les secteurs de la presse et de la communication. Avec, fait encore précurseur à l’époque, un numéro de portable comme seul contact. Les adresses mail restaient en effet encore relativement exceptionnelles en France. Notre pays, loin d’être le seul, se distinguait alors par un retard coupable en matière d’équipement, et donc d’utilisation des outils de communication en ligne. Et pourtant l’économie des médias vivait déjà la révolution numérique.

Fin janvier 1998, le micro-groupe de "candidats journalistes" retenus se réunissait avec les trois co-fondateurs de L’AEF, pour L’Agence Éducation Formation : Marc Guiraud, ancien rédacteur en chef d’Europe 1 et initiateur du projet, ainsi que ses deux associés, Pascal Bouchard, journaliste spécialisé sur le champ de l’éducation en provenance de France Culture, et la regrettée Virginie Besson, pigiste experte de la formation professionnelle. Quelques jours plus tard, le 2 février, la première dépêche était diffusée auprès de quelques poignées de lecteurs-testeurs. Suivront beaucoup d’autres, près de 500 000 désormais… Les deux premiers abonnés appartenaient l’un au monde éducatif, l’autre au secteur de la formation continue. Un signe de transversalité, certainement.

Start-up artisanale

En mode start-up, concept remontant au milieu des années 1970 mais qui n’a essaimé que bien plus tard, L’AEF était donc sur les rails. À vrai dire, plutôt de façon artisanale, ce qui n’est en rien péjoratif, bien au contraire. Où ? À l’ombre du Collège de France, dans un appartement de trois pièces d’un immeuble tout de guingois du XVIIe siècle hébergeant par ailleurs quelques associations. Comment ? Avec au départ deux ordinateurs antédiluviens et, surtout, un fax, quand il ne tombait pas en panne, pour diffuser les dépêches. Ce qui peut paraître aujourd’hui une démarche particulière pour un média qui avait mis au cœur de son projet le 100 % en ligne et donc le zéro papier. Pour l’anecdote, une vénérable institution nationale, abonnée de la première heure, n’a équipé ses personnels de boîtes mail professionnelles qu’au tournant de l’année 2000. À sa décharge, les sites internet institutionnels ou d’entreprise demeuraient rares ou d’un intérêt… limité.

Peu importe le moyen de publication, il fallait que cette jeune agence de presse tienne ses promesses en termes de réactivité, si possible de proactivité, pour traiter l’actualité et approfondir les sujets les plus stratégiques au cœur du quotidien de ses lecteurs. En somme, une obligation qui s’imposait et s’impose toujours : le travail des journalistes au plus près du terrain et des sources, avec le souci d’une neutralité et d’une indépendance absolues. Toussotant de moins en moins et depuis bien longtemps inutile, le fameux fax conservait une place dans un recoin de la rédaction il y a encore une dizaine d’années. Définitivement pour l’histoire.

Les trois domaines originels - Enseignement scolaire, Enseignement supérieur, Formation professionnelle - ont trouvé leurs publics au fur et à mesure que la rédaction s’étoffait et que l’agence s’est structurée, avec l’apport de nouvelles compétences pour créer les indispensables services abonnements, développement informatique, RH, comptabilité-facturation, etc. Au tournant de l’an 2000 ont également été recrutés des journalistes pigistes pour assurer une couverture de l’actualité en région, et même au-delà des frontières hexagonales. Quelques années plus tard seront créés des postes en CDI de correspondants régionaux qui ont joué, et jouent plus que jamais, un rôle crucial en termes de qualité et d’exhaustivité éditoriale aux côtés des journalistes "parisiens".

Modèle démultiplié

En 2005, l’heure était venue de franchir une nouvelle étape. Ce fut chose faite avec l’entrée au capital de l’entreprise de trois nouveaux actionnaires : Danielle Deruy, Philippe Kienast et Raymond Soubie. S’en est suivie une démultiplication du modèle "AEFien" avec la création de nouvelles rédactions : Ressources humaines, Politiques de l’emploi, Protection sociale, Fonctions publiques, Recherche et Innovation, Cursus et Insertion, Énergies et Environnement, RSE et Gouvernance, Logement social et Habitat, Urbanisme et Aménagement, Ville intelligente, Sécurité publique et Sécurité privée. Avec aussi des éditions thématiques tels que l’Hebdo CFA, l’Hebdo Réforme des retraites, les suppléments Jurisprudence RH et AFC (Alternance et Formation continue), et Data Sup-Recherche, ce dernier étant produit par une cellule de journalistes spécialisés dans l’analyse des données.

Un événement en 2008 … 50 en 2023

À partir de 2008, le désormais Groupe a diversifié seschamps d’intervention en développant une activité événementielle parallèlement à l’extension de son périmètre éditorial, toujours sur de grands sujets sociaux et/ou sociétaux. En synergie avec l’écosystème historique de L’AEF, la première concrétisation a pris la forme d’un colloque "Les RUE" (Rencontres Universités Entreprises) qui sera transformé en salon professionnel puis grand public à partir de 2010. Les RUE ont largement contribué à faire connaître le monde universitaire aux entreprises. Cette même année, sera créé le salon d’orientation APB, devenu aujourd’hui Post Bac.



Puis se succéderont d’autres événements, qui se développent encore, tels les Congrès et conventions d’affaires RH de sa filiale Arcaneo ou Jeunes d’Avenirs, salon à destination des jeunes en précarité à partir de 2013 puis décliné à Lille, Marseille puis Lyon ; le salon et son congrès professionnel NVP (Nouvelle Vie Professionnelle) créé en 2013 orienté vers les personnes en reconversion, sans oublier la Journée nationale de la Reconversion organisée dans 150 villes ; le salon BtoB Produrable racheté en 2019 et son corollaire BtoC "Talents for que Planet" créé en 2021, ou encore le rendez-vous de l’innovation RH "NewWork RHévolution Start-up" dont la prochaine édition sera le 4 juillet ou les EGA (États Généraux de l’Alternance), qui se tiendra à Lille le lendemain.

Une ambition toujours renouvelée grâce à la fidélité de nos abonnés

3 collaborateurs il y a 25 ans, 150 aujourd’hui, dont 80 journalistes permanents, ont permis à l’ambitieuse petite agence de presse créée il y a 25 ans de grandir et de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. L’ensemble des équipes du Groupe AEF info remercient chaleureusement ses fidèles lecteurs et partenaires de les épargner du syndrome du "blues du quart de vie". Loin de là. Les équipes ont dans leur besace plein de projets…