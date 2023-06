"Devant l'urgence climatique", "il est indispensable que l'État et l’ensemble des administrations concernées élaborent une stratégie nationale d’adaptation du travail permettant d’adapter de manière structurelle les conditions et l’organisation du travail dans divers scénarios de réchauffement, dont un à 4 °C." C'est la conclusion d'une note d'analyse de France Stratégie, publiée le 29 juin 2023. La note expose les effets du réchauffement sur les travailleurs et propose une cartographie de l'exposition des travailleurs aux températures élevées.