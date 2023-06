Si la RSE est de plus en plus connue par les salariés, la notion reste encore très mal comprise pour la majorité d’entre eux. C’est ce que montre le dernier baromètre international Cegos publié mercredi 28 juin 2023. Cette incompréhension se traduit notamment par un écart entre les attentes exprimées par les salariés et celles des responsables de développement durable.