"Toutes les demandes n’ont pas été honorées mais des gains substantiels ont été obtenus. Aussi, aucune grève administrative ne débutera au 1er juillet" à l’UFR LCSH, indique à AEF info Cyril Triolaire, MCF en études théâtrales et représentant du Snesup-FSU, le 28 juin 2023. Reçue durant deux heures vendredi dernier par le président Mathias Bernard et la première VP Anne Fogli, la délégation a rappelé ses revendications (lire ici) : "moyens correspondant aux besoins ; transparence et de validation collective de l’attribution des moyens RH ; prise en considération de la dégradation des conditions de travail et des problèmes de santé des personnels". Il salue "une présidence à l’écoute" et se félicite d’avoir pu obtenir des moyens provisoires supplémentaires pour plusieurs départements. "Cette action collective est susceptible d’en appeler d’autres à la prochaine rentrée", prévient toutefois Cyril Triolaire.