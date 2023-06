Bordeaux INP fait partie des trois établissements français intégrant en 2023 le classement de Leiden. Une "heureuse surprise", après une médaille d’argent CNRS cette année, répond Marc Phalippou, son DG, à AEF info le 27 juin 2023. "C’est important de voir reconnue cette dimension recherche, peu prise en compte dans les classements nationaux des écoles d’ingénieurs", fait-il valoir. Il y voit le résultat du soutien de long terme accordé à la recherche dans un groupe comptant 170 enseignants-chercheurs. Bordeaux INP a choisi d’inscrire systématiquement ses équipes dans des unités mixtes du site bordelais pour cultiver visibilité et interdisciplinarité. L’institut favorise également les publiants via délégations, congés recherche ou décharges horaires pour les jeunes MCF. Il atteint déjà l’objectif fixé par la LPR de 45 % d’enseignants-chercheurs titulaires de la PEDR et entend le dépasser.