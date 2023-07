"Octroi systématique d’une allocation pendant la phase de remobilisation", "accompagnement intensif via l’apprentissage, les E2C, les Epide ou le SMA/SMV" et reconnaissance du statut de salarié pour un mineur non accompagné en apprentissage : telles sont quelques-unes des 48 recommandations du rapport du COJ (Conseil d’orientation des politiques de jeunesse) et du CNPE (Conseil national de la protection de l’enfance) visant à accompagner l’insertion des jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l’enfance, et remis à la secrétaire d'État à l'Enfance, mardi 4 juillet 2023..