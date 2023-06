"Les 400 millions d’euros collectés via la plateforme Soltéa seront distribués en juillet 2023", annonce Laure Manoukian, directrice adjointe Formation professionnelle et compétences à la Caisse des dépôts, lors d’une conférence en ligne le 28 juin 2023. Lancée au mois de mai 2023 (lire sur AEF info), Soltéa a enregistré à ce jour 250 000 connexions pour 80 000 entreprises et 7 306 établissements bénéficiaires inscrits sur la plateforme. Elle est dédiée au 1,6 million d’employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage et aux plus de 11 000 établissements habilités à le percevoir.