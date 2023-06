Le 19 juin 2023, Têtu Connect (1) dévoilait une étude sur l’inclusion des personnes LGBT+ en entreprise, montrant notamment qu’en France, seulement 19 % des personnes non binaires et transsexuelles ont révélé leur identité au travail. Contrairement aux pays anglo-saxons ou au Brésil, l’Hexagone ne fait donc pas figure d’exemple sur l’inclusion des personnes LGBT+. Pour Hamid Hassani, DG de Têtu et de Têtu Connect, si ce constat est lié à des facteurs culturels, la frilosité de certaines entreprises, peu sensibilisées sur le sujet, est également en cause.