Le ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guérini, a lancé, ce mercredi 28 juin, le comité de pilotage "Je rénove mon logement". Il s’agit là d’un des dix moments clés du quotidien des Français pour lesquels le gouvernement souhaite simplifier et accélérer les démarches administratives. Une première piste réside dans la formation de 10 000 conseillers France Services à l’accompagnement des ménages dans la constitution de leurs dossiers de demande de MaPrimeRénov et de la future MaPrimeAdapt.