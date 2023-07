Le Haut comité pour le droit au logement s’est fixé pour objectif de rendre des rapports sur les 19 commissions de médiations départementales qui reçoivent plus de 1 000 recours Dalo ou Daho chaque année, indique son secrétaire général à AEF info. Les deux premiers rapports, publiés en juin, concernent les Comed du Gard et du Nord. Après avoir assisté à une réunion de la commission, le Haut comité liste dans un rapport les pratiques locales jugées irrégulières, et les commissions peuvent y répondre dans une démarche contradictoire.