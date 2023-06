À l’occasion du 54e salon de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget, le Cnes annonce la mise en place d’un comité d’éthique des missions spatiales, mercredi 28 juin 2023. Ce comité a pour but "d’éclairer les instances dirigeantes du Cnes sur toute question d’éthique relative aux activités spatiales, de l’idéation jusqu’à la réalisation opérationnelle y compris l’étude de projets de régulation et de gouvernance". Le comité est ouvert à des experts ou personnalités qualifiées extérieures de haut niveau afin de "garantir un regard indépendant". Il est présidé par Édouard Geffray, Dgesco.