Mines Saint-Étienne va former plus de médecins-ingénieurs et de pharmaciens-ingénieurs

Unistra : la faculté de médecine, maïeutique et sciences pour la santé vise à "créer une culture commune" (J. Sibilia)

Favoriser une formation pluriprofessionnelle, développer la mission de recherche, intégrer de nouveaux outils (plateformes de simulation, numérique) : tels sont les objectifs de la nouvelle "faculté de médecine, maïeutique et sciences pour la santé" de l’université de Strasbourg, dont la création a été entérinée début juillet 2020. Ce vaste pôle de santé universitaire (près de 11 000 étudiants) réunit désormais les formations médicales et paramédicales du territoire alsacien. Le doyen de la faculté de médecine, Jean Sibilia, revient sur les enjeux de ce rapprochement et sur la méthode déployée.