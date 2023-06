Le cabinet de conseil Utopies a dévoilé, mardi 27 juin 2023, une note détaillant l’empreinte carbone des régions françaises, qui met en lumière les collectivités les plus fortement dépendantes des importations, comme l’Île-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Le cabinet pointe à cette occasion "les moyens d’action dont disposent les collectivités pour les réduire" et entend "contribuer au débat public sur les modalités d’un développement économique local à la fois plus résilient et bas carbone".