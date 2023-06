Emmanuel Macron a annoncé lundi 26 juin 2023, depuis Marseille, l’instauration d’un accueil prolongé et continu de tous les collégiens de 8 heures à 18 heures minimum dans les établissements des quartiers prioritaires de la ville (lire sur AEF info). Les premières expérimentations auront lieu à la rentrée prochaine, pour une généralisation en 2027, a précisé l’Élysée. La mesure sera déployée à travers les cités éducatives. Les syndicats s’interrogent sur les moyens destinés à ce dispositif et, plus largement, protestent contre les mesures annoncées par Emmanuel Macron et sa communication.