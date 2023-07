Piloté par Enedis et regroupant treize acteurs de la mobilité électrique, le projet "Avenir" dédié au pilotage intelligent de la recharge électrique s’est conclu lundi 26 juin 2023 par "des avancées techniques majeures", annonce le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Enedis affirme que "les résultats posent les bases et les briques technologiques de l’industrialisation et du déploiement de nouvelles solutions", comme la modulation de puissance et le décalage temporel de la recharge ou encore la synchronisation entre production photovoltaïque et recharge.