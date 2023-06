Après avoir lancé les "Nuits de la solidarité" en hiver 2018 pour décompter le nombre de sans-abri à un instant "T", la ville de Paris a organisé pour la première fois, dans trois arrondissements, un décompte en été, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin 2023. "Les conditions de vie restent difficiles à n’importe quelle période de l’année", justifie la ville. Près de 500 bénévoles et professionnels ont été mobilisés dans les VIIIe, XIIe et XXe arrondissements pour rendre compte du nombre de personnes à la rue et de leur situation. De quoi éclairer les besoins en hébergement dans une partie de la capitale à un an des Jeux Olympiques, alors que le gouvernement incite les sans-abri à partir en régions pour être accueillis dans des "sas" puis orientés vers des hébergements, dont le nombre demeure insuffisant selon la FAS, malgré la mobilisation de 203 000 places (lire sur AEF info).