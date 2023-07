"Aider les étudiants à identifier et à renforcer les compétences nécessaires à leur insertion professionnelle, à tous les niveaux de qualification" : c’est l’objectif du projet de Scale, lauréat de l’AAP France 2030 "Compétences et métiers d’avenir" (CMA), pour un montant de 4,3 M€ sur trois ans et piloté par Lyon-I et l’entreprise privée Jobteaser. Un projet de formation à l’orientation professionnelle, déjà expérimenté sur des étudiants de Lyon-I et qui vise à être généralisé à tout type d’établissement pour toucher 300 000 étudiants en 2030.