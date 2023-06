La Comue UBFC deviendra au 1er janvier 2025 "un établissement public expérimental (EPE) régional", indique-t-elle dans un communiqué, le 28 juin 2023. Ce projet associe l’université de Franche-Comté, l’UTBM, Supmicrotech-ENSMM, l’Institut Agro Dijon, l’Ensam à Cluny et l’EFS. Dans un courrier conjoint, daté du 31 mai 2023, le MESR et le SGPI ont confirmé que "la Comue UBFC et ses évolutions successives" porteront la politique de site. Par ailleurs, l’EPE porté par l’université de Bourgogne, BSB et six autres partenaires bourguignons y sera associé dans le cadre d’une convention de partenariat.