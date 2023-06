Benoît Delaunay est nommé conseiller d’État

Benoît Delaunay, ancien conseiller et chef du pôle "éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports" au sein du cabinet du Premier ministre, Jean Castex, et ancien recteur, est nommé conseiller d’État en service ordinaire (tour extérieur), en conseil des ministres le 28 juin 2023. Professeur des universités, il est nommé à compter du 3 juillet 2023. Voici son parcours.

Diplômé d’ HEC et de Sciences Po Paris, Benoit Delaunay a été maître de conférences en droit public à l’université Paris-Descartes (2007-2008), avant d’obtenir l’agrégation de droit public en 2008 et de rejoindre l’université de Poitiers comme professeur des universités (2008-2011). Il retourne ensuite à Paris-Descartes de 2011 à 2013, avant d’être recruté à Paris-II (Panthéon-Assas).

En février 2018, Benoît Delaunay est nommé recteur de l’académie de Clermont-Ferrand (lire sur AEF info) puis recteur de Toulouse en juillet 2019 (lire sur AEF info). Jean-Michel Blanquer l’a notamment chargé d’une mission sur les internats (lire sur AEF info) et il a présidé l’ Onisep entre 2018 et 2020.

Entre juillet 2020 et juin 2022, il occupe la fonction de conseiller et chef du pôle "éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports" au sein du cabinet du Premier ministre, Jean Castex (lire sur AEF info), avant de reprendre des activités d’enseignement à l’université Panthéon-Assas.