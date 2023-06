Dans le cadre des COMP, le montant du financement "pourra s’échelonner entre 0 et 0,8 %" en fonction de la qualité du projet, prévient Anne-Sophie Barthez, lors d’un débat sur la contractualisation organisé par le CSO, le 27 juin 2023. "C’est aussi la maturité de l’exercice et des établissements qui permettra à la ministre de savoir, dans un an et demi, si l’on passe une marche supplémentaire en termes de contrat et/ou de modalité d’allocation des moyens", dit-elle. De son côté, David Alis, président de l’université de Rennes, loue "l’intérêt politique et stratégique du COMP", permis par "des rendez-vous stratégiques au plus haut niveau avec la tutelle".