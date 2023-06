EMPLOI NÉGOCIATION COLLECTIVE. Sont nommés, en qualité de représentants des salariés au titre des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de la CFDT :au sein de Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle, David Morel, en remplacement d’Yvan Ricordeau ;au sein de la sous-commission des conventions et accords, David Morel, en remplacement de Carole Hellegouarc’h ;au...