CMA : l’université de Caen lauréate pour un projet de 5 M€ sur la cybersécurité

L’université de Caen Normandie est retenue dans le cadre de l’AMI CMA pour un projet de 5 M€ qui prévoit de constituer un "campus universitaire caennais de cybersécurité". Associant l’Ensicaen et soutenu par la région Normandie, le projet Cyrce vise à former des techniciens et informaticiens en cybersécurité, et diffuser des compétences sur le sujet aux futurs cadres non-spécialistes. Sont ainsi prévues les créations d’un master cybersécurité ouvert à l’alternance, d’un DU "droit et management de la cybersécurité" et d’un catalogue de formation continue sur-mesure. Au total, il s’agit de former plus de 250 étudiants chaque année sur des formations de niveau Bac+3 à Bac+8 menant à des métiers comme administrateur systèmes et réseaux, responsable de maintenance logicielle et matérielle, architecte sécurité, cryptologue, analyste des risques, juriste spécialisé, etc.