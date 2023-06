Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 26 juin 2023 :Deux référentiels sur la qualité de vie et les conditions de travail ;PLF 2024 : la rationalisation des jaunes budgétaires et des DPT se poursuit ;Bercy Innov 2023 : plus de 70 innovations développées en interne ;Intériale récompense trois projets innovants en matière de prévention ;Double labellisation pour les musées d’Orsay et de l’Orangerie.